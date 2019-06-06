Дартсмен из Бурятии стал призёром «Парасибириады»

В командном зачёте по дартсу первое место у сборной Красноярского края



Спортсмен из Бурятии Иван Степанов занял третье место на соревнованиях по дартсу в рамках Спортивных игр Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019». Соревнования состоялись 4 июня в водноспортивном комплексе «Солнечный» в Иркутске.



Среди мужчин в личном зачёте победил дартсмен из Красноярского края Игорь Малинин. Второе место занял Евгений Дунаев из Омской области.



В личном зачёте среди женщин победу одержала Светлана Виноградова из Иркутской области. Второй результат показала спортсменка из Красноярского края Татьяна Голубцова. Замкнула тройку призёров представительница Омской области Валентина Кожевина.



По итогам соревнований в командном зачёте первое место заняла сборная Красноярского края. Второе место – у спортсменов Иркутской области, третье место – у Омской области. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.

