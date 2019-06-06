Улан-удэнец объехал пробку на роликах: видео









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аноним03 Anonim03 (@anonim__03) 4 Июн 2019 в 7:55 PDT



Горожане удивились находчивости роллера и активно комментируют видео.



«Способ передвижения оригинален. Неплохая идея для быстрого бюджетного передвижения по городу», «Молодец! Спорт, и бесплатно, и без пробок», «Сейчас такие пробки, что это самый быстрый способ передвижения», «Мужик реально крутой!!!», «Чёртов гений!».



Часть комментаторов рекомендуют роллеру не ездить по проезжей части, а передвигаться по пешеходной дорожке, чтобы избежать столкновения с автомобилями.



«Ну, не по проезжей же части», «Машина раздавит, вне положенном месте ездит», «Совсем не смешно. Под машину можно, запросто», «Хм, вообще не молодец. Дурной пример заразителен, думайте. ПДД у нас вообще мало кто знает, видимо», «Налицо нарушение ПДД», пишут горожане.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ начался ремонт теплотрассы на улице Трубачеева. В этой связи город простаивает в пробках. По словам жителей сотых кварталов, до ремонта до центра города они добирались за 15 минут, а в связи с ремонтом время увеличилось до 40 минут.



Для разрешения этой проблемы



Горожане удивились находчивости роллера и активно комментируют видео.«Способ передвижения оригинален. Неплохая идея для быстрого бюджетного передвижения по городу», «Молодец! Спорт, и бесплатно, и без пробок», «Сейчас такие пробки, что это самый быстрый способ передвижения», «Мужик реально крутой!!!», «Чёртов гений!».Часть комментаторов рекомендуют роллеру не ездить по проезжей части, а передвигаться по пешеходной дорожке, чтобы избежать столкновения с автомобилями.«Ну, не по проезжей же части», «Машина раздавит, вне положенном месте ездит», «Совсем не смешно. Под машину можно, запросто», «Хм, вообще не молодец. Дурной пример заразителен, думайте. ПДД у нас вообще мало кто знает, видимо», «Налицо нарушение ПДД», пишут горожане.Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ начался ремонт теплотрассы на улице Трубачеева. В этой связи город простаивает в пробках. По словам жителей сотых кварталов, до ремонта до центра города они добирались за 15 минут, а в связи с ремонтом время увеличилось до 40 минут.Для разрешения этой проблемы усилили работу трамваев . Ремонтные работы пообещали не затягивать, работы ведутся с 7 утра до 10 часов вечера. Завершить ремонт теплотрассы планируется 30 июля

Улан-удэнец встал на ролики, чтобы объехать пробку в сотых кварталах. Видео опубликовано накануне в группе «Аноним 03». На кадрах, снятых очевидцем из автомобиля, видно, как мужчина на роликах с пакетом в руке лавирует сквозь стоящие в пробке автомобили. При этом роллера не пугает даже спуск с горы: он применяет технику торможения Т-стоп.