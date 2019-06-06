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На Иркутскую область обрушатся град и грозы

На Иркутскую область обрушатся град и грозы
Общество, 
Ожидается усиление ветра

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июня днём местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 11-16 м/с, грозы, град. С 6 по 8 июня в 10 районах области ожидается высокая пожароопасность лесов.

Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует жителям и гостям области соблюдать меры личной безопасности. Желательно защитить свои индивидуальные дома от стихии, установив систему молниезащиты.

Во время града и грозы лучше воздержать от прогулок и выездов. По возможности стоит находиться дома, закрыв окна и двери.

- Держитесь подальше от электропроводки, антенн, окон. Лучше отключить электроприборы от сети и не пользоваться телефоном. Если гроза и град застали на улице – не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и шквалистый ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести вам дополнительные повреждения, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Особенно опасна гроза в поле. При отсутствии укрытия необходимо найти низину, сесть на корточки, обхватив голову руками.

- Если гроза застала вас в автомобиле, переждите её в машине. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется. Автомобиль лучше припарковать вдали от слабоукреплённых конструкций, деревьев и линий электропередач. Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию. – рекомендуют спасатели.

В случае происшествий, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь в пожарно-спасательную службу по номеру 101.

Кроме того, запрещён выход в лес в Бодайбинском, Чунском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Тайшетском, Нижнеудинском, Заларинском, Нукутском, Усть-Удинском и Аларском районах.
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