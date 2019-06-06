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Иркутск получит искусственное футбольное поле

Иркутск получит искусственное футбольное поле
Общество,  Фото:pixabay.com
Средства на приобретение получены в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни»

Министерство спорта Иркутской области подвело итоги рейтингового отбора по передаче футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками. Согласно рейтингу, победителем признан Иркутск.

В рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» для развития футбола в Приангарье на приобретение футбольного поля из федерального бюджета выделено 40 млн. рублей. Более 1,6 млн. рублей составило софинансирование из областной казны. На рейтинговый отбор в министерство спорта области поступило две заявки. По итогам рассмотрения победителем признан город Иркутск.

В рейтинговом отборе могли принять участие муниципальные районы и городские округа области, имеющие в наличии земельный участок или стадион в муниципальной собственности, на территории которого предполагается укладка футбольного поля, и средства в местном бюджете на реализацию подготовительных работ. Критериями оценки являлись уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, а также доля населения, занимающегося футболом, к общей численности занимающихся спортом в муниципалитете.

Ранее по проекту в 2018 году искусственное покрытие было уложено на стадионе «Строитель» в Шелехове, в 2017 году – на стадионе «Локомотив» в Иркутске, в 2016 году – на стадионе «Химик» в Усолье-Сибирском. Об этом сообщает пресс-служба Правительства области со ссылкой на министра спорта региона Илью Резника.
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