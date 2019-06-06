На приём нужно предварительно записаться
10 июня с 10:00 руководитель Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Вячеслав Сухоруков будет проводить приём граждан в Улан-Удэ.
Мероприятие будет проходить в приёмной президента России по адресу: Улан-Удэ, улица Коммунистическая47.
Предварительная запись желающих попасть на приём проводится руководителем отделения по приёму граждан и документационному обеспечению по адресу: Иркутск, улица Лызина13 А, либо по тел. (3952) 55-92-80.
Руководитель следственного управления на транспорте проведёт приём в Улан-Удэ
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