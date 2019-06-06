Появятся тротуары, лавочки, урны и многое другое
В Иркутске начались работы по благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году планируется отремонтировать более 200 дворов, 44 из них – в Октябрьском округе.
– По поручению мэра работы по благоустройству во дворах начались намного раньше. У нас очень короткий строительный сезон и поэтому нужно уложиться в сроки. При комплексном благоустройстве мы полностью меняем асфальтовое покрытие во дворе, обустраиваем тротуары, проводим освещение. В зависимости от пожеланий жителей устанавливаем детские и спортивные площадки, места для выгула собак, лавочки, урны, - сообщил заместитель мэра, председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский.
Работы по благоустройству ведутся на улице Байкальская 300-314. Там появится новый асфальт, тротуары, водоотведение, установят бордюрный камень, оборудуют парковочные карманы.
Кроме того, во дворе установят ограждения, отремонтируют лестницы с поручнями, заменят опоры освещения, появятся лавочки и урны, также специалисты проведут формовочную обрезку деревьев.
Также масштабные ремонтные работы ведутся на улице Сибирская 23. Там будет отремонтирован внутриквартальный проезд, в рамках благоустройства обновлено более 200 квадратных метров асфальтового покрытия, обустроят тротуары, лестницы.
Также на территории будет реализован проект по программе «Народные инициативы». На месте, где раньше находились незаконные нестационарные торговые объекты, появится сквер для жителей микрорайона, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
В Иркутске благоустроят 200 дворов
Общество, Фото:
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