В нём приняли участие юные кинематографисты из Бурятии, Новосибирска и Владимира
В Улан-Удэ 1 июня прошёл IV городской детский и молодёжный кинофестиваль «Первый кадр». На малой сцене Русского драматического театра им. Н. А. Бестужева было представлено 30 работ.
Активное участие в работе кинофестиваля приняли образовательные учреждения Улан-Удэ, Заиграевского района, Тункинского района и гости из Новосибирска и Владимира. Всего на фестивале участвовало 73 юных кинематографиста в возрасте от 7 до 29 лет.
Победителем «Первого кадра» и обладателем Гран-при стала Дарья Баташова, ученица 5 класса, воспитанница улан-удэнского Центра дополнительного образования «Малая академия наук» (руководители: Громова Лилия Александровна и Цыренова Юлия Доржиевна). Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ.
В Улан-Удэ прошёл детский кинофестиваль
Общество, Фото:
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