В Улан-Удэ прошёл детский кинофестиваль

В нём приняли участие юные кинематографисты из Бурятии, Новосибирска и Владимира



В Улан-Удэ 1 июня прошёл IV городской детский и молодёжный кинофестиваль «Первый кадр». На малой сцене Русского драматического театра им. Н. А. Бестужева было представлено 30 работ.



Активное участие в работе кинофестиваля приняли образовательные учреждения Улан-Удэ, Заиграевского района, Тункинского района и гости из Новосибирска и Владимира. Всего на фестивале участвовало 73 юных кинематографиста в возрасте от 7 до 29 лет.



Победителем «Первого кадра» и обладателем Гран-при стала Дарья Баташова, ученица 5 класса, воспитанница улан-удэнского Центра дополнительного образования «Малая академия наук» (руководители: Громова Лилия Александровна и Цыренова Юлия Доржиевна). Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ.

