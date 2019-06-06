В Бурятии не горят леса

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

На утро 6 июня в республике не тушат ни один лесной пожар



За прошедшие сутки в Бурятии был ликвидирован лесной пожар, возникший 4 июня, площадью 5 гектаров в Заиграевском районе.



На тушении пожара было привлечено более 30 человек, из числа лесной охраны и лесопользователей, также было задействовано 6 лесопожарных машин.



На утро 6 июня работ по тушению лесных пожаров не проводится, сообщают в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Нарушителям грозит штраф до пятисот тысяч рублей.