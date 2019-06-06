На утро 6 июня в республике не тушат ни один лесной пожар
За прошедшие сутки в Бурятии был ликвидирован лесной пожар, возникший 4 июня, площадью 5 гектаров в Заиграевском районе.
На тушении пожара было привлечено более 30 человек, из числа лесной охраны и лесопользователей, также было задействовано 6 лесопожарных машин.
На утро 6 июня работ по тушению лесных пожаров не проводится, сообщают в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Нарушителям грозит штраф до пятисот тысяч рублей.
В Бурятии не горят леса
Общество, Фото:
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