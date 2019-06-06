Проект «Особый климаt°» даст концерт в ТРЦ «Forum»

Концерт состоится в рамках офф-программы «Голос кочевников»



8 июня в 15:00 пройдёт один из концертов офф-программы фестиваля «Голос кочевников 2019». На площадке ТРЦ «Forum» выступит проект «Особый климаt°» и состоится розыгрыш билетов на фестиваль в Ацагате. Вход на мероприятие свободный.



Группу «Особый климаt°» образовали два года назад ШАХFreeza и SольКа. Они уже выпустили совместный альбом, активно гастролируют по стране. Сейчас переехали в город Улан-Удэ, где организовали студию и ведут работу над новым альбомом и снимают несколько видеоклипов.



Сольный Проект ШАХFreeza (Артём Проскурин) вышел на сцену в 2007 году с динамичными ритмами, актуальными речитативами и харизматичным посланием. Тогда же был написан первый рэп-альбом «Свободный», затем были написаны ещё 4 альбома и сняты несколько видеоклипов. Песни звучали в эфирах разных радиостанций Иркутска и за его пределами. Участник и номинант различных фестивалей города Иркутск и других регионов: «Серебряная Мега», «Baikal street life», «Музыка моего города», «Призван быть первым» и другие. ШАХFreeza – это артист с активной общественной позицией и сторонник ЗОЖ. Один из основателей и модераторов молодежного движения Free Life, пропагандирующих здоровый образ жизни и здравую жизненную позицию.



SольКа – лидер музыкальной группы «LiveSalt», основанной в 2010 году. Инструментальные композиции группы перемешивались с вокальными фишками рока, поп-музыки, рэгги и шансона. Участие в различных фестивалях и концертах в городах Сибирского региона дали огромный опыт и хорошую базовую платформу для написания оригинальных песен и выражения современных идей в новых формах творчества артиста. После распада группы SольКа занялась сольной карьерой, выступала на музыкальных площадках Иркутска и Красноярска. На одном из совместных концертов с ШАХFreeeza были рождены новые идеи, вылившиеся в несколько треков и новый проект «Особый климаt°».





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