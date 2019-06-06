В Улан-Удэ мужчина продал киоск, оставленный ему на хранение





Потерпевшей необходимо было перенести киоск с места торговли на время поиска покупателя, и знакомый мужчина предложил временно поставить киоск во дворе многоквартирного дома, где он живёт. Женщина не проверяла киоск с февраля этого года, а когда приехала в мае, чтобы сфотографировать объект для покупателя, киоска на месте не оказалось. Ущерб составил 100 тысяч рублей.



Выяснилось, что знакомый потерпевшей распорядился ларьком, который находился под его присмотром, и продал его.



Подозреваемый ранее не судим, работает водителем.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В Улан-Удэ к полицейским обратилась женщина с заявлением о краже её киоска.