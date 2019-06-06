В Иркутске состоится инклюзивное шествие-перформанс

Участники пройдут по определённому маршруту, держа в руках арт-объекты, предварительно изготовленные на инклюзивных занятиях
8 июня на острове Юность состоится шествие-перформанс «Синий лес», в котором примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Участники пройдут по определённому маршруту, держа в руках арт-объекты, предварительно изготовленные на инклюзивных занятиях.
Мастерские по созданию арт-объектов будут проходить с 4 по 7 июня с 11.00 до 18.00 по адресу: улица Подгорная, 28. В них могут принять участие все желающие. Поделки будут создавать из веток, брусьев, ткани, лент, любых других предметов. Главное условие: все произведения должны быть синего или голубого цвета. Автор идеи проекта «Синий лес» – Елена Дроздова – педагог-художник мастерской «Окоём» (Москва).
Участие в проекте бесплатное, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
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