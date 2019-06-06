Улан-удэнцы посадили лекарственные растения: фоторепортаж

Каждый участник акции смог внести свой вклад в создание банка семян для сохранения и воспроизводства лекарственных растений



Сегодня, 5 июня, в парке «Юбилейный» состоялась необычная акция «Жизнь в твоих руках!» в рамках экологического фестиваля «Зелёная планета». Участникам было предложено посадить в именные торфяные горшочки редкие и ценные лекарственные растения, познакомиться с их полезными свойствами.



- Конкретно здесь на этой акции принимаем участие с президентским грантом – по поводу создания банка семян. Здесь, получается, мы изучаем ценные в хозяйственном отношении лекарственные растения, и цель гранта – более глубоко изучить и в промышленных условиях возделывать эти растения. Со стороны министерства мы, конечно, заинтересованы в таких начинаниях, работах, такой деятельности, чтобы всё развивалось, учитывая, сколько у нас вывозится лекарственных растений за пределы - ежегодно азиатский рынок растёт, - рассказала сотрудник минсельхоза Бурятии, эксперт-агроном проекта Туяна Тодорхоева.



Посеянные гостями фестиваля семена лекарственных растений должны прорасти, затем всё это будет высажено на базе учебно-научного производственного полигона «АГРО» БГСХА.



Таким образом, каждый участник акции смог внести свой вклад в создание банка семян для сохранения и воспроизводства лекарственных растений Байкальской природной территории, занесённых в Красную книгу.



- В эти горшочки будем засыпать землю плодородную, дальше будем засыпать семена, поливать. Соответственно, когда растения прорастут, мы уже будем их высаживать в этих горшочках в почву на экспериментальной площадке. Почему именно торфяные горшочки выбрали? Они не засоряют природу, целлюлоза, она разлагается, тем самым появляется органика в почве, соблюдаются «законы» экологии, - заключила Туяна Тодорхоева.



На базе полигона «АГРО» закладывается семенной фонд «краснокнижных» лекарственных растений Байкальского региона. Одними из первых в него войдут: многолетние астрагал перепончатый, родиола розовая, шлемник байкальский, сапожниковия растопыренная, пустырник сердечный, а также однолетние культуры амарант, ромашка аптечная и другие.



Что касается сегодняшнего мероприятия, в программу здесь была включена и дегустация чайных напитков забайкальских старожилов и отваров трав по тибетским рецептурам (витаминный, отхаркивающий сбор, напиток «три друга» и др.). Мастер-классы здесь провели профессиональные агрономы, фармацевты и ботаники.



