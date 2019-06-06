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В Бурятии в многодетной семье родился шестой малыш

В Бурятии в многодетной семье родился шестой малыш
Общество,  Фото:pixabay.com
Мальчика назвали Батором

31 мая в Джидинском районе в преддверии Дня защиты детей состоялась торжественная регистрация рождения новорождённого. Супруги Цыреновы Станислав и Гэрэлма зарегистрировали рождение сына.

Супруги молодые, им по 27 лет, вместе уже 9 лет. Новорождённый стал шестым ребёнком в семье. Мальчика назвали Батором, что в переводе с бурятского языка означает «богатырь». Малыш родился с весом почти пять килограммов. В семье Цыреновых теперь четыре дочки и два сына.

Молодые родители пришли на регистрацию с двумя дочерями, свидетельство о рождении им торжественно вручила начальник Джидинского районного отдела Игумнова Людмила Глебовна. Многодетного отца также пришёл поздравить работодатель.

В завершении молодая семья получила подарки, а молодая мама – букеты цветов от коллективов Джидинского районного отдела ЗАГС и индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа. 
многодетные семьи
 
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