В Бурятии в многодетной семье родился шестой малыш

Мальчика назвали Батором



31 мая в Джидинском районе в преддверии Дня защиты детей состоялась торжественная регистрация рождения новорождённого. Супруги Цыреновы Станислав и Гэрэлма зарегистрировали рождение сына.



Супруги молодые, им по 27 лет, вместе уже 9 лет. Новорождённый стал шестым ребёнком в семье. Мальчика назвали Батором, что в переводе с бурятского языка означает «богатырь». Малыш родился с весом почти пять килограммов. В семье Цыреновых теперь четыре дочки и два сына.



Молодые родители пришли на регистрацию с двумя дочерями, свидетельство о рождении им торжественно вручила начальник Джидинского районного отдела Игумнова Людмила Глебовна. Многодетного отца также пришёл поздравить работодатель.



В завершении молодая семья получила подарки, а молодая мама – букеты цветов от коллективов Джидинского районного отдела ЗАГС и индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.