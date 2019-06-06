Она стащила имущества на 20 тысяч рублей
В Улан-Удэ задержали 33-летнюю жительницу СНТ «Авиатор». Женщина подозревается в краже из частного дома в этом же товариществе.
Следователем установлено, что злоумышленница разбила окно в частном доме на соседней улице и попала в жилище. Оттуда она украла печное литье, двигатель от холодильника, электрочайник и телевизор. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Украденное она продала, деньги потратила на личные нужды. Она не работает, ранее не судима.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка обворовала соседей
Общество, Фото:
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