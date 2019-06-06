Улан-удэнка обворовала соседей

Она стащила имущества на 20 тысяч рублей



В Улан-Удэ задержали 33-летнюю жительницу СНТ «Авиатор». Женщина подозревается в краже из частного дома в этом же товариществе.



Следователем установлено, что злоумышленница разбила окно в частном доме на соседней улице и попала в жилище. Оттуда она украла печное литье, двигатель от холодильника, электрочайник и телевизор. Ущерб составил 20 тысяч рублей.



Украденное она продала, деньги потратила на личные нужды. Она не работает, ранее не судима.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.