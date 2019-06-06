По данным Бурятского гидрометцентра, 6 июня по республике местами небольшой дождь
Утром при прояснении по Прибайкалью и северу туманы, днём грозы. Ветер северо-западный 4-9, днём местами до 14 м/с. Температура днём 19-24, по Прибайкалью, местами северу 9-14 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Днём 20-22 тепла.
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, Фото:
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