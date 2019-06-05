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В Улан-Удэ нашли опасные детские площадки

В Улан-Удэ нашли опасные детские площадки
Общество,  Фото:ОНФ
Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг детских и спортивных площадок в Улан-Удэ

По итогам рейда общественники направили обращения в администрацию города с просьбой устранить выявленные нарушения, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.

ЧП, произошедшее 30 мая в Улан-Удэ, когда порывом ветра не закреплённый должным образом батут был поднят в воздух и дети выпали на асфальт, получив тяжелейшие травмы, ещё раз напомнил о необходимости соблюдения безопасности и жесткого контроля со стороны органов власти в местах детского отдыха и развлечений.



Общественники проверили детские площадки Улан-Удэ в микрорайонах ПВЗ, Новый Зеленый, Загорск Железнодорожного района и в Октябрьском районе. Замечания, в основном, одни и те же - бетонные основания металлических лесенок, качелей или горок не засыпаны песком, в результате чего эксплуатация этого игрового оборудования может привести к травме, равно как и сломанные турникеты и качели.

На некоторых площадках установлены баскетбольные щиты, но нет колец и сеток. Ограждение площадок существенно повреждено, металлическая сетка с дырами. Через дыры в металлической сетке, которая огораживает площадки, дети сокращают путь, рискуя травмироваться об острые края.

Деревянные песочницы на некоторых площадках находятся в неудовлетворительном состоянии, а также в них отсутствует песок.



- Проверенные площадки находятся в ненормативном состоянии. Оборудование должно соответствовать национальным стандартам качества и быть в первую очередь безопасным в использовании. Кроме этого, опасность для жизни и здоровья детей могут нести открытые люки, неогороженные строительные площадки. Данные объекты мы тоже отслеживаем и проводим по ним определенную работу, - отметил член регионального штаба ОНФ в Бурятии Евгений Хорошунов.

Активисты Народного фронта направили обращения в администрацию города по устранению выявленных нарушений.

детские площадки ОНФ
 
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