В Бурятии выставят исцеляющую слух святыню

Прикоснуться к ней верующие смогут в Шулутском дацане
Шулутский дацан «Гандан Даржалин» в Заиграевском районе Бурятии 10 июня проведёт хурал Поклонения Будде Медицины – Отошо хура. Начало в 10 часов.
Всем будет предоставлена возможность прикоснуться к реликвии – ушку лани. Ламы уверяют, что эта святыня помогает исцелить слух.
Как сообщал «Байкал-Daily», ушко лани – скульптуры, украшавшей дацан много лет назад, случайно нашли в июле 2018 года. Реликвия считалась утерянной с 1878 года, но внезапно оказалась прямо у ворот. Произошло это в день Почитания Будды Медицины.
Вскоре ламы поняли, что находка помогает всем, кто имеет проблемы со слухом.
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