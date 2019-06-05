Первенство России прошло в Королёве
В городе Королёв Московской области в конце мая с 19 по 25 мая проходило первенство России по боксу среди юниорок 17-18 лет.⠀В соревнованиях приняли участие 125 спортсменок из 41 региона.
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Юлия Арефьева из Бурятии стала финалисткой первенства в весовой категории свыше 81 кг. Она завоевала серебряную медаль.
Тренеры спортсменки Бадма Бадмаев и Булат Бадмаев, сообщили в федерации бокса Бурятии.
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Спортсменка из Бурятии взяла серебро первенства России по боксу
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