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В Улан-Удэ заработает «горячая линия» по комплектованию в детсады

В Улан-Удэ заработает «горячая линия» по комплектованию в детсады
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она будет работать почти месяц

В Улан-Удэ откроется «горячая линия» по вопросам комплектования детей в детские сады города. Звонить можно по номеру 21-68-09, который будет работать с 7 июня по 1 июля. Об этом сообщили в комитете по образованию Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», путёвки в городские детсады получили более 4,5 тысяч детей. Итоги комплектования можно посмотреть на сайте образовательных услуг (sad.obr03.ru). Общий протокол комплектования опубликован на сайте roditeli.ulan-ude-eg.ru и в аккаунтах комитета по образованию в социальных сетях.

горячая линия детские сады
 
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