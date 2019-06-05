Она будет работать почти месяц
В Улан-Удэ откроется «горячая линия» по вопросам комплектования детей в детские сады города. Звонить можно по номеру 21-68-09, который будет работать с 7 июня по 1 июля. Об этом сообщили в комитете по образованию Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», путёвки в городские детсады получили более 4,5 тысяч детей. Итоги комплектования можно посмотреть на сайте образовательных услуг (sad.obr03.ru). Общий протокол комплектования опубликован на сайте roditeli.ulan-ude-eg.ru и в аккаунтах комитета по образованию в социальных сетях.
В Улан-Удэ заработает «горячая линия» по комплектованию в детсады
Общество, Фото:
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