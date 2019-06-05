Улан-удэнцам напомнили о комендантском часе

За нарушение родителям грозит штраф



В Улан-Удэ действует комендантский час. Несовершеннолетним запрещено выходить на улицу вечером. Комендантский час распространяется на всех, кому ещё не исполнилось 18 лет.



С 25 мая по 1 сентября он длится с 23:00 до 6:00.



Выбраться на праздничные мероприятия вечером дети могут только в сопровождении взрослых.



В случае нарушения взрослым грозит административный штраф за неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

