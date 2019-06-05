В Чите может появиться сквер знаменитых актёров

Именем Виталия и Юрия Соломиных хотят назвать сквер возле дома, где выросли артисты



В Чите идёт обсуждение о создании сквера имени Виталия и Юрия Соломиных – знаменитых актёров, уроженцев города. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Читы.



Предпринимательское сообщество региона решило выбрать одну из территорий забайкальской столицы для благоустройства. Озеленить её, проложить тротуары, провести освещение, установить скамейки, то есть сделать местом для комфортного отдыха горожан. Речь идёт о сквере в районе улиц Чкалова – Ленинградской.



Администрация Читы согласилась рассмотреть предложение, но заявило, что для принятия решения требуется проработать вопросы с комитетом градостроительной политики, обсудить главную концепцию на Совете по культуре, определить границы, а самое главное – вынести проект на всеобщее обсуждение. Однако, учитывая близость территории к дому, в котором когда-то жили братья Соломины, вполне возможно назвать сквер их именем и установить бюсты прославленных актёров. Если проект будет утверждён, на открытие обязательно пригласят одного из братьев – Юрия Мефодьевича.

