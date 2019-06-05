В Бурятии «Светофорик» помогает детсадовцам учить правила движения

В Кабанском районе инспекторы ГИБДД провели урок дорожной грамотности для дошколят



Сотрудники Госавтоинспекции Бурятии проводят летнюю профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.



В селе Кабанск инспекторы районного отдела ГИБДД встретились с воспитанниками средней группы детского сада «Успех» и повторили с малышами правила дорожной грамотности.



Вязаный «Светофорик» напомнил ребятам значение световых сигналов, регулирующих движение. Также сотрудники полиции организовали для ребят познавательную игру в пазлы из дорожных знаков.



В связи с наступлением летнего сезона полицейские призывают родителей провести беседы с детьми о безопасном поведении на дороге, а водителей быть внимательными к маленьким участникам дорожного движения.



