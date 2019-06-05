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В Бурятии «Светофорик» помогает детсадовцам учить правила движения

В Бурятии «Светофорик» помогает детсадовцам учить правила движения
Общество, 
В Кабанском районе инспекторы ГИБДД провели урок дорожной грамотности для дошколят

Сотрудники Госавтоинспекции Бурятии проводят летнюю профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В селе Кабанск инспекторы районного отдела ГИБДД встретились с воспитанниками средней группы детского сада «Успех» и повторили с малышами правила дорожной грамотности.

Вязаный «Светофорик» напомнил ребятам значение световых сигналов, регулирующих движение. Также сотрудники полиции организовали для ребят познавательную игру в пазлы из дорожных знаков.

В связи с наступлением летнего сезона полицейские призывают родителей провести беседы с детьми о безопасном поведении на дороге, а водителей быть внимательными к маленьким участникам дорожного движения.

ГИБДД детские сады
 
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