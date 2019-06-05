Шахматист из Бурятии взял золото «Парасибириады»

Он обошёл соперников из Забайкалья, Алтая и Приангарья



4 июня в рамках Спортивных игр Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019» прошли соревнования по шахматам. Они состоялись в конференц-зале иркутского водноспортивного комплекса «Солнечный».



В шахматном турнире «Парасибириады» золотую медаль завоевал спортсмен из Бурятии Артём Садыков. Серебряным призёром стал шахматист из Забайкальского края Анатолий Меньшагин. Бронзовыми призёрами стали Валентин Тымыев из Республики Алтай и Леонид Семёнов из Иркутской области.



Сегодня, 5 июня, в спорткомплексе «Байкал-Арена» проходят соревнования «Парасибириады» по лёгкой атлетике и пауэрлифтингу, сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.

