В Улан-Удэ пройдёт велопробег против наркотиков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В мероприятии могут принять участие все желающие



23 июня традиционно Республиканский наркологический диспансер проводит ежегодную акцию «Велопробег против наркотиков». Она приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня).



Маршрут: парк «Юбилейный» (старт со стороны Национального банка) - пр. Строителей - ул. Терешковой – ул. Бабушкина - ул. Коммунистическая - площадь Советов (финиш).



Расписание мероприятия:



- начало регистрации в 11:00 в парке «Юбилейный»;



- старт в 12:00;



- ориентировочное время прибытия в 13:00.



В велопробеге могут принять участие все желающие. На финише (площадь Советов) будут определены победители в различных номинациях (мисс и мистер велопробега, самый молодой и самый старший участник, лучший велотрюк и многое другое). Приветствуется участие команд от организаций и семейных команд, сообщили в минздраве Бурятии.



