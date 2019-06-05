В мероприятии могут принять участие все желающие
23 июня традиционно Республиканский наркологический диспансер проводит ежегодную акцию «Велопробег против наркотиков». Она приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня).
Маршрут: парк «Юбилейный» (старт со стороны Национального банка) - пр. Строителей - ул. Терешковой – ул. Бабушкина - ул. Коммунистическая - площадь Советов (финиш).
Расписание мероприятия:
- начало регистрации в 11:00 в парке «Юбилейный»;
- старт в 12:00;
- ориентировочное время прибытия в 13:00.
В велопробеге могут принять участие все желающие. На финише (площадь Советов) будут определены победители в различных номинациях (мисс и мистер велопробега, самый молодой и самый старший участник, лучший велотрюк и многое другое). Приветствуется участие команд от организаций и семейных команд, сообщили в минздраве Бурятии.
В Улан-Удэ пройдёт велопробег против наркотиков
Общество, Фото:
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