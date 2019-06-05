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Московские режиссёры поставят спектакли в Улан-Удэ

Московские режиссёры поставят спектакли в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьесы написаны бурятскими драматургами

10 пьес – таков результат творческой лаборатории «Шэнэ буряад зужэг. Современная бурятская драматургия». Начинающие драматурги под крылом признанных мастеров слова Вячеслава Дурненкова и Анастасии Букреевой научились излагать свои мысли в тексте.

- Они прошли долгий путь, узнали законы драматургии и секреты написания успешных пьес. Каждая была прочитана зрителю в марте этого года в рамках проекта «Художественные читки». Помогали нашим авторам приглашённые режиссёры из Москвы – Александр Кудряшов и Виктория Печерникова, - сообщили в пресс-службе театра.

Проект «Шэнэ буряад зужэг. Современная бурятская драматургия» выходит на финишную прямую. Три драматурга увидят свои произведения на сцене.

«Уялга» - «Долг» - объединённая пьеса сразу двух авторов Намжилмы Цыденовой и Жаажан Динганорбоевой. Оба драматурга обратились к теме семьи, взаимоотношений между родными и, конечно, бурятским традициям. Какая она – современная бурятская женщина? О чём думает, что её беспокоит? И не менее интересно, как всё это видит режиссёр Александр Кудряшов, который, к слову, во время художественных читок отметил, что такие пьесы будут интересны не только бурятскому, но и столичному зрителю. Александр Кудряшов начнёт работать над спектаклем уже 3 июня. А премьера состоится ровно через месяц – 3 июля.

Если женщины думают о женщине, то худрук Бурятского театра драмы Саян Жамбалов в своей пьесе «Тугшан» («Знаменосец») рассуждает о судьбе актёра-неудачника, причём в жанре комедии. Ставить «Знаменосца» будет Виктория Печерникова, которая считает, что бурятская драматургия жива и очень нужна нашему зрителю. Увидеть спектакль можно будет 30 июля.

На этом завершится театральный сезон в учреждении.

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