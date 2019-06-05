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Забайкалье купит 75 квартир для медиков

Забайкалье купит 75 квартир для медиков
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего власти намерены купить более 200 квартир

Власти Забайкальского края собрались решать кадровую проблему в сфере здравоохранения региона путём обеспечения медицинских работников жильём. Об этом заявил 5 июня глава края Александр Осипов, отвечая на вопросы депутатов о нехватке специалистов в медицинских организациях районов.

- Именно поэтому мы приняли решение приобрести более 200 квартир для медиков в рамках плана социального развития центров экономического роста. 75 квартир должны быть закуплены уже в этом году. Задача всех уровней власти – оперативно и грамотно организовать эту работу, чтобы была возможность привлекать узких специалистов в муниципалитеты, – сказал глава региона.

В ответ на обращение о неудовлетворительной работе скорой медицинской помощи, Александр Осипов рассказал о том, что сейчас начала выстраиваться трёхуровневая система управления работой скорой медицинской помощи, также будет предусмотрено масштабное обновление парка техники. По его словам, только в этом году будет приобретено 52 машины скорой медицинской помощи.

В целом по здравоохранению в Забайкалье планируются мероприятия почти на 6 миллиардов рублей. Будут построены 66 фельдшерско-акушерских пунктов, планируется капитальный ремонт семи больниц, будет построено две новых. Более миллиарда рублей будет направлено на укомплектование необходимым медицинским оборудованием лечебных учреждений, сообщает пресс-служба Правительства края.
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