День России отметят в Улан-Удэ фестивалем и вручением паспортов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Площадь Советов станет центральной площадкой праздника



12 июня в Улан-Удэ на площади Советов целый день будут отмечать День России. Откроет программу гастрономический фестиваль «Вкус шёлкового пути». Этим фестивалем в республике начнётся неделя туризма.



Далее пройдут презентации популярных школ современных танцев «VMD studio», «Adrenalin Crew», «Dance Hall». Танцоры проведут для зрителей мастер-классы, флэшмоб «Молодёжь России», арт-моб с хоровыми коллективами «Единая Россия, великая страна!». Также лучшие хоры со всей республики споют в гала-концерте хоровой ассамблеи.



В 18 часов состоится традиционная торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам России. А завершится вечер музыкальным фестивалем вокально-инструментальных ансамблей «Живой звук». На одной сцене сыграют как известные бэнды, так совсем молодые и начинающие музыканты. Звёзды эстрады исполнят свои песни совместно с ансамблями. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества.

