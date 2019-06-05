Стоимость субсидированного билета в одну сторону – порядка 2,5 тысячи рублей
5,5 тысячи пассажиров смогут воспользоваться субсидируемыми билетами по новому маршруту Чита - Улан-Удэ - Чита до конца года. Об этом сообщили в правительстве Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», регулярные авиарейсы между Читой и Улан-Удэ запустила авиакомпания «Ангара» с 4 июня. Полеты будут совершаться на воздушных суднах Ан-24, рассчитанных на 48 пассажиров.
- 4 июня выполняется первый субсидируемый авиарейс по маршруту Чита - Улан-Удэ – Чита. Это стало возможным благодаря включению авиамаршрута в перечень, утверждённый правительством Российской Федерации. Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Время в пути – один час десять минут. Стоимость субсидированного билета в одну сторону составляет порядка 2,5 тысячи рублей, - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.
На авиарейс Чита – Улан-Удэ подготовили 5,5 тысяч субсидируемых билетов
Общество, Фото:
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