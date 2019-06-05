Специалисты подготовили паспорт проекта
В 2019 году был подготовлен проект паспорта нового маршрута «Хранитель Байкала» на острове Ольхон. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
- Также проведена работа в Онгуренском лесничестве Прибайкальского национального парка для создания там нового маршрута, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».
В 2018 году были оформлены два туристических маршрута:
1. «Падь Семениха — оз. Сухое — падь Ушканья» протяжённостью 13 км. Маршрут паспортизирован, по нему уже проведены группы волонтеров, гидов и фотографов из Союза фотографов дикой природы.
2. «Кордон Харгино — Рудник Харгино» протяжённостью 4 км. Маршрут паспортизирован.
На Ольхоне появился новый турмаршрут – «Хранитель Байкала»
Общество, Фото:
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