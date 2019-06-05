На Ольхоне появился новый турмаршрут – «Хранитель Байкала»

Специалисты подготовили паспорт проекта



В 2019 году был подготовлен проект паспорта нового маршрута «Хранитель Байкала» на острове Ольхон. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



- Также проведена работа в Онгуренском лесничестве Прибайкальского национального парка для создания там нового маршрута, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».



В 2018 году были оформлены два туристических маршрута:



1. «Падь Семениха — оз. Сухое — падь Ушканья» протяжённостью 13 км. Маршрут паспортизирован, по нему уже проведены группы волонтеров, гидов и фотографов из Союза фотографов дикой природы.



2. «Кордон Харгино — Рудник Харгино» протяжённостью 4 км. Маршрут паспортизирован.





