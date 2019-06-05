Бурятия отпразднует олимпийский день

В республике пройдут фестиваль ГТО, различные соревнования и спортивные праздники



16 июня Республика Бурятия отметит ХХХ Всероссийский олимпийский день, посвящённый 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в Минске.



В этот день все спортивные мероприятия, которые проходят на территории республики, будут посвящены празднованию Олимпийского дня. Пройдут фестиваль ГТО, соревнования по спортивной борьбе, баскетболу, лёгкой атлетике, футболу, дзюдо и самбо и другими видами спорта. Также многие муниципальные образования и сельские поселения республики проведут национальный спортивно-культурный праздник Надаан-Сурхарбан.



Всероссийский олимпийский день проводится как акция с целью пропаганды олимпийского движения, его истории. Мероприятие является массовым спортивным праздником, который проводится во всех субъектах России и отражает национальные спортивные традиции регионов страны.



Все участники Олимпийского дня получат дипломы, наградную атрибутику с символикой олимпийского дня, сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики.

