В республике пройдут фестиваль ГТО, различные соревнования и спортивные праздники
16 июня Республика Бурятия отметит ХХХ Всероссийский олимпийский день, посвящённый 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в Минске.
В этот день все спортивные мероприятия, которые проходят на территории республики, будут посвящены празднованию Олимпийского дня. Пройдут фестиваль ГТО, соревнования по спортивной борьбе, баскетболу, лёгкой атлетике, футболу, дзюдо и самбо и другими видами спорта. Также многие муниципальные образования и сельские поселения республики проведут национальный спортивно-культурный праздник Надаан-Сурхарбан.
Всероссийский олимпийский день проводится как акция с целью пропаганды олимпийского движения, его истории. Мероприятие является массовым спортивным праздником, который проводится во всех субъектах России и отражает национальные спортивные традиции регионов страны.
Все участники Олимпийского дня получат дипломы, наградную атрибутику с символикой олимпийского дня, сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики.
Бурятия отпразднует олимпийский день
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