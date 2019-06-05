В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД доставили женщину в роддом

Оба полицейских сами многодетные отцы. Иван - отец трёх дочерей, а Булат - двух дочерей и сына, сообщили в МДВ по Бурятии.











<br />

Днём 31 мая в Улан-Удэ сотрудники ДПС Иван Халматов и Булат Дагбаев патрулировали на проспекте 50-летия Октября. К ним обратился водитель одного из автомобилей с просьбой о помощи. Взволнованный мужчина, житель Прибайкальского района, сообщил, что везёт жену в роддом, у женщины уже вовсю шли схватки. Но из-за автомобильных пробок были опасения, что супруги успеют попасть к врачам вовремя.- Сказал, что у женщины в машине схватки, попросил помочь. Мы незамедлительно приняли решение. Пересадили женщину с мужем в свою патрульную машину и проследовали в перинатальный центр на улице Пирогова, - рассказал инспектор Иван Халматов.Сотрудники ГИБДД включили спецсигналы и проблесковые маяки. Они оперативно доставили роженицу в перинатальный центр. Вскоре женщина родила здоровую девочку, которую назвали Софией.4 июня мать с дочерью выписали из роддома. На выписку приехали и сотрудники ГИБДД, которые помогли в день родов. Они поздравили семейную пару с рождением дочери. Полицейские пожелали семье счастья, крепкого здоровья и безопасных дорог. В ответ сотрудники полиции услышали слова благодарности за оказанную помощь.- Остановил, попросил. Они сразу же среагировали на просьбу. Пересадили нас, довезли. Благодарен инспекторам, быстро доехали, - поделился молодой отец Дмитрий.