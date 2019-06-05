В Улан-Удэ выступил французский джаз-бэнд Marthe

3 июня в столице республики выступила французская группа Marthe. Концерт состоялся в Бурятской государственной филармонии в рамках XI международного музыкального фестиваля «Голос кочевников».



Жители Улан-Удэ получили уникальную возможность услышать современную джазовую музыку, вживую послушать греческие мотивы саксофониста Алексиса Муцуриса (Alexis Moutzouris) и восточные ноты трубача Флорана Брика (Florent Brique), бас-гитару и электрогитару Люка Террито (Lukas Territo) и виртуозного барабанщика - Дэмиена (Damien Bernard).













Горожане после концерта поделились впечатлениями:



«Этот концерт - что-то непостижимое. Такие удивительные сочетания мотивов и звучания, очень непохоже на классический джаз, чем и понравился»

«Трубач просто гений. Его труба как живое существо делилась сокровенным, плакала, обращалась прямо к душе»

«Потрясающий концерт».



















Возрастное ограничение: 12+











Импровизация квартета была соткана из элементов рок-музыки, эстрады, классики, традиционного фольклора. Интересный музыкальный эксперимент прозвучал очень искренне и свежо.Между тем, группе всего два года. Её название - распространённая французская фамилия, а также оно связано с планетой Марс. У коллектива всего два альбома, один из них они записали буквально перед туром.Надо отметить, что квартет Marthe осуществил в этом году свой первый гастрольный тур по России: от Калининграда до Читы. Музыканты после первых концертов в Калининграде и Санкт-Петербурге арендовали в Москве минивэн и отправились с гастролями по стране. И после заключительного концерта российского тура в Чите музыканты отправятся в Китай.Вместе с французским квартетом - при поддержке национального телеканала, в гастролях участвует кинооператор. По итогу гастролей планируется сделать необычный фильм о путешествии по России, жизни музыкантов, встречах с коллегами, специфике российской кухни и, конечно, о музыке.