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В Улан-Удэ выступил французский джаз-бэнд Marthe

В Улан-Удэ выступил французский джаз-бэнд Marthe
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выступление артистов входило в офф-программу фестиваля «Голос кочевников»

3 июня в столице республики выступила французская группа Marthe. Концерт состоялся в Бурятской государственной филармонии в рамках XI международного музыкального фестиваля «Голос кочевников».

Жители Улан-Удэ получили уникальную возможность услышать современную джазовую музыку, вживую послушать греческие мотивы саксофониста Алексиса Муцуриса (Alexis Moutzouris) и восточные ноты трубача Флорана Брика (Florent Brique), бас-гитару и электрогитару Люка Террито (Lukas Territo) и виртуозного барабанщика - Дэмиена (Damien Bernard).




Импровизация квартета была соткана из элементов рок-музыки, эстрады, классики, традиционного фольклора. Интересный музыкальный эксперимент прозвучал очень искренне и свежо. 

Горожане после концерта поделились впечатлениями: 

«Этот концерт - что-то непостижимое. Такие удивительные сочетания мотивов и звучания, очень непохоже на классический джаз, чем и понравился» 
«Трубач просто гений. Его труба как живое существо делилась сокровенным, плакала, обращалась прямо к душе»
«Потрясающий концерт». 





Между тем, группе всего два года. Её название - распространённая французская фамилия, а также оно связано с планетой Марс. У коллектива всего два альбома, один из них они записали буквально перед туром.

Надо отметить, что квартет Marthe осуществил в этом году свой первый гастрольный тур по России: от Калининграда до Читы. Музыканты после первых концертов в Калининграде и Санкт-Петербурге арендовали в Москве минивэн и отправились с гастролями по стране. И после заключительного концерта российского тура в Чите музыканты отправятся в Китай.

Вместе с французским квартетом - при поддержке национального телеканала, в гастролях участвует кинооператор. По итогу гастролей планируется сделать необычный фильм о путешествии по России, жизни музыкантов, встречах с коллегами, специфике российской кухни и, конечно, о музыке. 

Возрастное ограничение: 12+  




концерт Голос кочевников филармония
 
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