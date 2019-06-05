Всем участникам были вручены сертификаты участия
29 мая в посёлке Селенгинск прошёл открытый фестиваль любителей скандинавской ходьбы. Участие в нём приняли команды Кабанского района из Селенгинска и города Бабушкин, гостями фестиваля стала команда из Прибайкальского района.
В конце фестиваля всем были вручены сертификаты участия и благодарственные письма, сообщили в районной администрации.
Фестиваль скандинавской ходьбы прошёл в Бурятии
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