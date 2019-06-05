«Час Пушкина» пройдёт на Театральной площади в Улан-Удэ

Горожан ждёт литературно-музыкальная программа



6 июня с 17.00 до 18.00 в честь 220-летия со дня рождения поэта и писателя Александра Пушкина на Театральной площади пройдёт литературно-музыкальный вечер «Час Пушкина».



- Ежегодно Национальная библиотека Бурятии отмечает День русского языка и Пушкинский день и организовывает праздник для горожан. В этом году всех любителей поэзии и творчества Пушкина ждёт литературно-музыкальная программа, - сообщили в учреждении.



Поэты Бурятии прочитают не только стихи знаменитого поэта, но и собственного сочинения, посвящённые Александру Пушкину. На сцене выступят член Союза писателей России Светлана Нестерова, член Союза писателей России Елизавета Бильтрикова, молодые поэты Эрдэм Гомбоев и Иван Семушев. Также прочитают стихотворения Пушкина воспитанники детского сада №56 «Теремок».



С творческими номерами выступят учащиеся Колледжа искусств имени Чайковского. Интерактивной частью вечера станет викторина о жизни и творчестве поэта, подготовленная отделом обслуживания Национальной библиотеки республики.



Резиденты клуба «Читай» исполнят песни на стихи Пушкина.



На празднике будет организована выставка детских рисунков по творчеству Пушкина.





