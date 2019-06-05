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«Час Пушкина» пройдёт на Театральной площади в Улан-Удэ

«Час Пушкина» пройдёт на Театральной площади в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожан ждёт литературно-музыкальная программа

6 июня с 17.00 до 18.00 в честь 220-летия со дня рождения поэта и писателя Александра Пушкина на Театральной площади пройдёт литературно-музыкальный вечер «Час Пушкина».

- Ежегодно Национальная библиотека Бурятии отмечает День русского языка и Пушкинский день и организовывает праздник для горожан. В этом году всех любителей поэзии и творчества Пушкина ждёт литературно-музыкальная программа, - сообщили в учреждении.

Поэты Бурятии прочитают не только стихи знаменитого поэта, но и собственного сочинения, посвящённые Александру Пушкину. На сцене выступят член Союза писателей России Светлана Нестерова, член Союза писателей России Елизавета Бильтрикова, молодые поэты Эрдэм Гомбоев и Иван Семушев. Также прочитают стихотворения Пушкина воспитанники детского сада №56 «Теремок».

С творческими номерами выступят учащиеся Колледжа искусств имени Чайковского. Интерактивной частью вечера станет викторина о жизни и творчестве поэта, подготовленная отделом обслуживания Национальной библиотеки республики.

Резиденты клуба «Читай» исполнят песни на стихи Пушкина.

На празднике будет организована выставка детских рисунков по творчеству Пушкина.


Пушкин поэзия
 
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