Горожан ждёт литературно-музыкальная программа
6 июня с 17.00 до 18.00 в честь 220-летия со дня рождения поэта и писателя Александра Пушкина на Театральной площади пройдёт литературно-музыкальный вечер «Час Пушкина».
- Ежегодно Национальная библиотека Бурятии отмечает День русского языка и Пушкинский день и организовывает праздник для горожан. В этом году всех любителей поэзии и творчества Пушкина ждёт литературно-музыкальная программа, - сообщили в учреждении.
Поэты Бурятии прочитают не только стихи знаменитого поэта, но и собственного сочинения, посвящённые Александру Пушкину. На сцене выступят член Союза писателей России Светлана Нестерова, член Союза писателей России Елизавета Бильтрикова, молодые поэты Эрдэм Гомбоев и Иван Семушев. Также прочитают стихотворения Пушкина воспитанники детского сада №56 «Теремок».
С творческими номерами выступят учащиеся Колледжа искусств имени Чайковского. Интерактивной частью вечера станет викторина о жизни и творчестве поэта, подготовленная отделом обслуживания Национальной библиотеки республики.
Резиденты клуба «Читай» исполнят песни на стихи Пушкина.
На празднике будет организована выставка детских рисунков по творчеству Пушкина.
«Час Пушкина» пройдёт на Театральной площади в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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