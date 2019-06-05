В Улан-Удэ из-за ремонта на Трубачеева изменили время работы светофоров

Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт теплосетей на улице Трубачеева, который продлится до конца июля, вызвал в Улан-Удэ транспортный коллапс. Движение на улице Терешковой, по которой все едут в центр города, в час пик «встаёт». Резко возросло количество пассажиров в трамваях.
В этот же день комитет по транспорту администрации Улан-Удэ принял решение увеличить количество трамваев в час пик. Также утром 4 июня было изменено время работы светофора на пересечении улиц Терешкова и Бабушкина. Такие же изменения сделаны на пешеходном переходе на улице Геологическая.
- Мы увеличили транспортную фазу на пешеходном переходе, чтобы дать больше времени автомобилистам. Конечно, это в какой-то мере в ущерб для пешеходов. Время для их перехода мы не урезали, но время ожидания увеличили. То время, которое на удалость выкроить с пешеходного светофора, мы распределили на улицы Терешковой и Бабушкина, – сообщил начальник отдела организации дорожного движения Михаил Игумнов.
Также альтернативным вариантом для объезда может послужить проспект Автомобилистов. Но, по словам Михаила Игумнова, там в час пик и без трафика с улицы Трубачева хватает нагрузки.
Помимо этого, в администрации города призывают горожан пересаживаться на общественный транспорт для снижения потока частных автомобилей