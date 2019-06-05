В Улан-Удэ из-за ремонта на Трубачеева изменили время работы светофоров

- Мы увеличили транспортную фазу на пешеходном переходе, чтобы дать больше времени автомобилистам. Конечно, это в какой-то мере в ущерб для пешеходов. Время для их перехода мы не урезали, но время ожидания увеличили. То время, которое на удалость выкроить с пешеходного светофора, мы распределили на улицы Терешковой и Бабушкина, – сообщил начальник отдела организации дорожного движения Михаил Игумнов.









