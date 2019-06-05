В Бурятии водителя отправили в колонию за «пьяную» езду

Мужчина неоднократно был задержан нетрезвым за рулём



Житель Иволгинского района Бурятии признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



Судом установлено, что мужчина, будучи ранее осуждённым за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в феврале 2019 года вновь сел за руль автомобиля пьяным. Однако его остановили сотрудники ДПС.



Суд приговорил его к одному году и шести месяцам колонии-поселения, со штрафом в размере 46 900 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.