Бурятия перешла на цифровое телевидение

3 июня в Бурятии закончился переход на цифровое вещание 20 федеральных обязательных общедоступных телеканалов



Более 2200 жителей республики уже получили бесплатно спутниковые антенны. По заявкам населения волонтеры подключили более 2170 семей к цифровому ТВ, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.



Отключение аналогового вещания этих телеканалов состоялось 3 июня в 11:45. После выпуска блока региональных новостей «Вести Бурятия» зрители, не перешедшие на цифровое вещание, увидели заставку «О необходимости перехода». На заставке появилось сообщение с номером федеральной «горячей линией» 8-800-220-20-02. Заставку с агитационным видеороликом будут транслировать круглосуточно до 10 июня.



В рамках поэтапного перехода на цифровое вещание сегодня отключат аналог ещё в 35 регионах.



- Вне зоны охвата цифрового эфирного наземного телевещания находится 166 населенных пунктов (8824 домохозяйства). Здесь прием 20 федеральных каналов возможен только с помощью спутникового оборудования. Социально незащищенным в этих селах Правительством оказана помощь в переходе – бесплатно установлено 2241 комплект спутникового оборудования. Из бюджета на эти цели предусмотрено 20,7 млн рублей.



На сегодня, остаются 137 семей которым необходимо перейти на цифровое вещание. Для них установлена льготная цена подключения 6000 рублей – НТВ+ и МТС.



97,4% населения республики имеют доступ к цифровому телевидению. Для перехода достаточно иметь современный телевизор старше 2012 года (с форматом DVB-T2) или купить приставку с дециметровой антенной.



Отметим, после отключения аналогового вещания федеральных телеканалов 3 июня местные телеканалы «Ариг Ус», «Тивиком», «СТС-Байкал» продолжат вещание в аналоговом формате.

