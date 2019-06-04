Танкисты в Бурятии поражают мишени-«пикапы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стрельба велась по появляющимся мишеням на дистанциях от 700 до 1,5 тысячи метров



Танкисты Бурятии приступили к первым боевым стрельбам штатным снарядом в летнем периоде обучения на полигоне Бурдуны.



Военнослужащие мотострелкового соединения округа с применением тактического приёма «танковая карусель» блокировали маневр условного противника.



В ходе выполнения боевых стрельб из танков Т-72Б экипажи, применяя опыт современных вооружённых конфликтов, впервые использовали «сирийские валы», которые оборудовали на полигоне Бурдуны перед началом нового периода обучения.



Танкисты поразили мишени, имитирующие танки и сопровождающие их легкобронированные «пикапы» с противотанковыми комплексами условного противника, пытавшиеся совершить смену огневых позиций.



Стрельба из штатной пушки танка и пулемётов велась по появляющимся мишеням на дистанциях от 700 до 1,5 тысячи метров, применение «карусели» позволило вести непрерывный огонь и лишило подразделения условного противника возможности выполнения тактического маневра.



Практическому освоению современных танков предшествовал теоретический курс обучения. Каждый экипаж изучил тактико-технические характеристики, возможности боевых машин, а также на танковых мультимедийных тренажёрах освоил вождение танка в различных климатических условиях и стрельбу по бронированным динамическим целям, сообщает пресс-служба ВВО.

