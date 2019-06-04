Иркутск попал в список городов с самыми дорогими кроссовками

С приходом тёплого времени года россияне начали интересоваться беговыми кроссовками



Средняя цена такой обуви к маю упала по сравнению с февралем на 13% — до 2,2 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Юла».



Самые дорогие беговые кроссовки продаются в Москве — в среднем 3,3 тыс. рублей за пару. В тройку лидеров вошли Иркутск (3,2 тыс. рублей) и Омск (2,7 тыс. рублей).



Самую бюджетную спортивную обувь можно купить в Волгограде (1,9 тыс. рублей), Томске (1,8 тыс. рублей) и Тольятти (1,7 тыс. рублей), отмечают «Известия».

