Оно появилось в Кяхтинском районе
В мае в селе Тамир Кяхтинского района Бурятии образовали новое хуторское казачье общество.
Его атаманом избран Юрий Климов, являющийся также главой сельского поселения Тамирское.
Как сообщил вновь избранный атаман, в состав хуторского казачьего общества вошли казаки сёл Тамир и Кудара-Сомон.
Сейчас казачье общество проходит регистрацию в управлении минюста России по Бурятии, сообщили в окружном казачьем обществе «Верхнеудинское».
В Бурятии глава села возглавил хуторское казачье общество
Общество, Фото:
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