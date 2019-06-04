В Бурятии глава села возглавил хуторское казачье общество

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Оно появилось в Кяхтинском районе



В мае в селе Тамир Кяхтинского района Бурятии образовали новое хуторское казачье общество.



Его атаманом избран Юрий Климов, являющийся также главой сельского поселения Тамирское.



Как сообщил вновь избранный атаман, в состав хуторского казачьего общества вошли казаки сёл Тамир и Кудара-Сомон.



Сейчас казачье общество проходит регистрацию в управлении минюста России по Бурятии, сообщили в окружном казачьем обществе «Верхнеудинское».

