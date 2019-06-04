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Максим Аверин покрутил молитвенные барабаны в Бурятии

Максим Аверин покрутил молитвенные барабаны в Бурятии
Общество, 
Известный актёр приехал в Улан-Удэ на гастроли

Известный актёр Максим Аверин приехал в Бурятию. Сегодня улан-удэнцы увидят спектакль с его участием «Там же, тогда же» (18+). Артист уже успел побывать в Иволгинском дацане и поделился видеокадрами, как он крутит хурдэ (молитвенный барабан) на своей странице в Instagram.

- Иволгинский Дацан. Центр буддизма России. Улан-Удэ. #жизнькакчудо, - коротко подписал видео Максим Аверин. 




Подписчики его страницы активно комментируют запись, признаваясь, что бывали в этом месте.

«Шикарное место. Я там была», «Посетите ещё дацан «Ринпоче Багша» на Лысой горе в Улан-Удэ, тоже безумно красиво», «Иволгинский Дацан - это место силы...», «Спокойствие и гармония», пишут пользователи Сети.

Также артист побывал в одном из ресторанов города и там поклонники его творчества из числа сотрудников общепита сделали с общую фотографию. Снимком они поделились в официальном аккаунте ресторана.

- Часто к нам заглядывают знаменитости! Но не часто нам удаётся успеть сфотографироваться с нашими гостями и пообщаться. Благодарим за визит! Рады были знакомству, – подписали фотографию сотрудники ресторана.

На снимке рядом с ним стоит актриса Анна Якунина, с ней Максим Аверин сыграет в сегодняшнем спектакле. 




Справка:

Максим Аверин 43-летний российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист России.

Родился Москве. Отец Максима работал на «Мосфильме» художником-декоратором. В шестилетнем возрасте Максим дебютировал на киноэкране. Отец взял его в съёмочную экспедицию в Махачкалу, где снимался фильм «Похождения графа Невзорова».

Там мальчику и доверили эпизодическую роль. В том эпизоде крупным планом снимали, как Максим танцевал. В девять лет Максим уже играл в Театре миниатюр, в спектакле «Бранденбургские ворота», а параллельно обучался актёрскому мастерству в театральной студии при Доме кино.

В 1997 году окончил с красным дипломом Высшее театральное училище имени Щукина при Государственном академическом театре имени Вахтангова. Служил в театре «Сатирикон» восемнадцать лет, ушёл из театра в июле 2015 года. С 1 июня 2018 года — актёр Московского академического театра сатиры. Играет в антрепризах, снимается в кино и на телевидении.

В мае 2016 года устроил благотворительный концерт для детей в Российской государственной детской библиотеке.


актеры Иволгинский дацан
 
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