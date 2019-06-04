Иркутские пожарные стали третьими в России

Накануне в городе Новокузнецке Кемеровской области завершились трёхдневные соревнования по пожарно-спасательному спорту памяти мастера спорта СССР Сергея Бушуева



Сборная команда МЧС России по Иркутской области заняла третье место в общекомандном зачете.



12 команд, более двухсот спортсменов из регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока собрались на единой площадке, чтобы выявить лучших в этом виде спорта и повысить профессиональное мастерство пожарных-спасателей. Все этапы максимально приближены к реальным действиям на пожаре: подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни на 4 этаж, полоса с препятствиями, двоеборье и пожарная эстафета.



Иркутянам не было равных на самом сложном этапе соревнований - полосе препятствий. Первое место среди мужчин жюри безоговорочно присудило пожарному Виктору Кучко, а радиотелефонист Людмила Ерёмина показала лучшее время и технику на полосе препятствий среди представительниц прекрасного пола. В общекомандном зачете Иркутская область обошла 9 команд и стала бронзовым призером соревнований.



- Эти соревнования – основной подготовительный этап к чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдёт в Саратове в сентябре 2019 года. Людмила Еремина вошла в состав женской команды МЧС России и будет защищать честь нашей страны на мировом первенстве, - отметил главный тренер иркутской команды Денис Шпичко.



В торжественной обстановке представитель наградного отдела ЦСК МЧС России вручил Людмиле Ереминой титул мастера спорта России.



Иркутяне вернулись с соревнований и уже приступили к новым тренировкам. Впереди ещё один старт – в августе в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

