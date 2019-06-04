В селе Батурино состоялся праздник детства, который традиционно проводится по инициативе Сретенского женского монастыря
Ежегодно 1 июня, в международный день защиты детей, сюда приезжают дети и родители из сёл Прибайкальского района. На площади перед храмом собралось около 350 детей из Батурино, Нестерово, Гурулево, Кики, Зырянска, Ангыра, сообщили в пресс-службе Бурятской митрополии.
В своём приветственном слове матушка Ника призвала всех на соборную молитву о мире во всем мире, о детях Земли.
Музыкально-гуманитарный лицей им. Д Аюшеева дал концерт. В концерте также участвовали представители домов творчества сел Нестерово, Кики и воспитанники воскресной школы села Зырянск.
Кроме того, состоялись мастер-площадки от педагогов и учащихся музыкально-гуманитарного лицея. Здесь были представлены разные направления: танцевальное, музыкальное, вокальное. Каждый мог проявить себя и попробовать в любом виде творчества.
Все юные участники праздника получили презенты — сладкий подарок и книгу или игрушку.
В Бурятии женский монастырь устроил детский праздник
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