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В Бурятии женский монастырь устроил детский праздник

В Бурятии женский монастырь устроил детский праздник
Общество, 
В селе Батурино состоялся праздник детства, который традиционно проводится по инициативе Сретенского женского монастыря

Ежегодно 1 июня, в международный день защиты детей, сюда приезжают дети и родители из сёл Прибайкальского района. На площади перед храмом собралось около 350 детей из Батурино, Нестерово, Гурулево, Кики, Зырянска, Ангыра, сообщили в пресс-службе Бурятской митрополии.

В своём приветственном слове матушка Ника призвала всех на соборную молитву о мире во всем мире, о детях Земли.

Музыкально-гуманитарный лицей им. Д Аюшеева дал концерт. В концерте также участвовали представители домов творчества сел Нестерово, Кики и воспитанники воскресной школы села Зырянск.

Кроме того, состоялись мастер-площадки от педагогов и учащихся музыкально-гуманитарного лицея. Здесь были представлены разные направления: танцевальное, музыкальное, вокальное. Каждый мог проявить себя и попробовать в любом виде творчества.

Все юные участники праздника получили презенты — сладкий подарок и книгу или игрушку.


православие День защиты детей
 
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