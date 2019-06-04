В Буддийском университете Бурятии прошла защита дипломных работ

Хувараки с этого дня стали ламами и теперь будут дальше обучаться самостоятельно
3 июня в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева для 11 хувараков прошёл заключительный этап восьмилетнего обучения. Накануне проходила защита дипломных работ, сообщили в Сангхе России.
Дипломные работы принимали ректор Буддийского университета Дашибалданов Дымбрыл лама, проректор университета Дугданов Жаргал лама, преподаватели Раднаев Гомбо лама, Зодбоев Дандар лама, Намнанов Чимит лама и Галсанов Солбон лама.
Студенты отвечали на вопросы приёмной комиссии и проводили анализ своих исследований.
- Хувараки очень ответственно отнеслись к защите диплома. В основном тема дипломов была о сахюусанах - хранителях Учения. Каждая работа охватывала историю, перевод саддханы и практическую часть. Требования аттестационной комиссии к дипломным работам выдвигались достаточно строгие, ведь это самый важный экзамен, который подтверждает завершение университета, является отправной точкой из теории изучения буддизма в практику, - отмечаются в Буддийской традиционной Сангхе России.
Хувараки с этого дня стали ламами и теперь будут дальше обучаться самостоятельно. Ректор университета после защиты дипломов прочитал для них напутствующие лекции на дальнейшую практику. И сказал, что по всем вопросам, возникающим в изучении буддизма, они могут обращаться к своим учителям также свободно. Преподаватели готовы вести их дополнительное обучение - дистанционно.
Также он пожелал им успешного продвижения по пути к Просветлению.
Список выпускников:
1. Балдуев Гомбожаб Батожапович с Курумканского дацана;
2. Ухинов Базар Базарович с Баргузинского дацана;
3. Доржиев Чингис Баторович с Гэгэтуйского дацана;
4. Содномов Жамьян Баярович с Чесанского дацана;
5. Доржиев Жигжит Дугаржапович с Агинского дацана;
6. Цынгуев Алдар Бадмадоржиевич с Цугольского дацана;
7. Ухилонов Цырен Дамбажапович с Курумканского дацана;
8. Ринчинов Радна Борисович с Цээжэ-Бургалтайского дацана;
9. Лубсанов Вячеслав Геннадьевич с Гэгэтуйского дацана;
10. Сантуев Руслан Цыдыпович с Баргузинского дацана;
11. Митапов Чингис Мункобаирович с Атаган -Дэристуйского дацана.
В Буддийском университете Бурятии прошла защита дипломных работ
Общество, Фото:
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