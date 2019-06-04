В Буддийском университете Бурятии прошла защита дипломных работ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Хувараки с этого дня стали ламами и теперь будут дальше обучаться самостоятельно



3 июня в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева для 11 хувараков прошёл заключительный этап восьмилетнего обучения. Накануне проходила защита дипломных работ, сообщили в Сангхе России.



Дипломные работы принимали ректор Буддийского университета Дашибалданов Дымбрыл лама, проректор университета Дугданов Жаргал лама, преподаватели Раднаев Гомбо лама, Зодбоев Дандар лама, Намнанов Чимит лама и Галсанов Солбон лама.



Студенты отвечали на вопросы приёмной комиссии и проводили анализ своих исследований.



- Хувараки очень ответственно отнеслись к защите диплома. В основном тема дипломов была о сахюусанах - хранителях Учения. Каждая работа охватывала историю, перевод саддханы и практическую часть. Требования аттестационной комиссии к дипломным работам выдвигались достаточно строгие, ведь это самый важный экзамен, который подтверждает завершение университета, является отправной точкой из теории изучения буддизма в практику, - отмечаются в Буддийской традиционной Сангхе России.



Хувараки с этого дня стали ламами и теперь будут дальше обучаться самостоятельно. Ректор университета после защиты дипломов прочитал для них напутствующие лекции на дальнейшую практику. И сказал, что по всем вопросам, возникающим в изучении буддизма, они могут обращаться к своим учителям также свободно. Преподаватели готовы вести их дополнительное обучение - дистанционно.



Также он пожелал им успешного продвижения по пути к Просветлению.



Список выпускников:



1. Балдуев Гомбожаб Батожапович с Курумканского дацана;

2. Ухинов Базар Базарович с Баргузинского дацана;

3. Доржиев Чингис Баторович с Гэгэтуйского дацана;

4. Содномов Жамьян Баярович с Чесанского дацана;

5. Доржиев Жигжит Дугаржапович с Агинского дацана;

6. Цынгуев Алдар Бадмадоржиевич с Цугольского дацана;

7. Ухилонов Цырен Дамбажапович с Курумканского дацана;

8. Ринчинов Радна Борисович с Цээжэ-Бургалтайского дацана;

9. Лубсанов Вячеслав Геннадьевич с Гэгэтуйского дацана;

10. Сантуев Руслан Цыдыпович с Баргузинского дацана;

11. Митапов Чингис Мункобаирович с Атаган -Дэристуйского дацана.

