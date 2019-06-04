В прошлом году в акции приняли участие 4000 иркутских студентов
Всероссийский парад студенчества в Иркутске пройдёт 14 сентября. Об этом сообщили на заседании организационного комитета, которое прошло под руководством мэра города Дмитрия Бердникова.
В 2019 году парад российского студенчества будет проходить в Иркутске уже в четвёртый раз. В прошлом году в акции приняли участие 4000 иркутских студентов. В целом в стране в параде студенчества ежегодно участвуют более 400 000 человек из 350 образовательных организаций России.
Организатор – Студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза образования, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
В Иркутске пройдёт всероссийский парад студенчества
Общество, Фото:
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