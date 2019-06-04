В Иркутске пройдёт всероссийский парад студенчества

В прошлом году в акции приняли участие 4000 иркутских студентов



Всероссийский парад студенчества в Иркутске пройдёт 14 сентября. Об этом сообщили на заседании организационного комитета, которое прошло под руководством мэра города Дмитрия Бердникова.



В 2019 году парад российского студенчества будет проходить в Иркутске уже в четвёртый раз. В прошлом году в акции приняли участие 4000 иркутских студентов. В целом в стране в параде студенчества ежегодно участвуют более 400 000 человек из 350 образовательных организаций России.



Организатор – Студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза образования, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

