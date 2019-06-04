Иркутская область принимает «Парасибириаду»

Начались спортивные игры СФО и ДФО среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата



Сегодня в Иркутске стартовали спортивные игры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019». На открытии участников мероприятия поприветствовал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.



В спортивных играх принимают участие более 100 спортсменов из 11 регионов – Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, республик Бурятия, Алтай, Хакасия, Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев и Еврейской автономной области. В программе соревнований шесть видов спорта: пауэрлифтинг, настольный теннис, шахматы, дартс, плавание, лёгкая атлетика. Соревнования будут проходить три дня на двух современных спортивных площадках – в водноспортивном комплексе «Солнечный» и спорткомплексе «Байкал-Арена».



Закрытие игр и награждение призёров пройдет 6 июня в 15:00 часов в «Байкал-Арене». Организаторами игр выступают министерство спорта Иркутской области, Всероссийское общество инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов, сообщает пресс-служба Правительства Приангарья.

