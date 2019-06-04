В Бурятии высадили «БАМовскую» аллею

Вместе они высадили около 400 саженцев багульника, стланика, осины и ели.









Помимо этого, ранее лесники Муйского лесхоза и лесничества помогли высадить аллеи выпускникам средней школы №1, облагородить территорию местным активистам ТОС «Синильга» и всем желающим местным жителям.











Она приурочена к празднованию 45-летия БАМа, 30-летия Муйского района и 55-летия посёлка Таксимо, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.Сотрудники Муйского лесхоза и лесничества, администрации района, члены совета депутатов, местные жители и коллективы организаций района объединили свои усилия, чтобы увековечить трудовой подвиг строителей Байкало-Амурской Магистрали.Перед посадкой лесники провели инструктаж. Они показали, как правильно посадить саженец, чтобы деревце радовало взгляд местных жителей на протяжении долгих десятилетий. Также лесники напомнили жителям об особом противопожарном режиме и правилах поведения в лесу.К акции также присоединились студенты, школьники и даже детсадовцы.- Когда жители облагораживают свой район – это приятно, а когда к ним присоединяются ещё и дети, это приятно вдвойне, - рассказывают лесники Муйского лесничества.Во время посадки ребята смогли узнать о строителях БАМа и истории своего района. По итогам акции, ребята получили от лесников фирменные сказки-раскраски.