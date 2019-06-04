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В Бурятии высадили «БАМовскую» аллею

В Бурятии высадили «БАМовскую» аллею
Общество, 
В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии прошла акция «Бамовская аллея»

Она приурочена к празднованию 45-летия БАМа, 30-летия Муйского района и 55-летия посёлка Таксимо, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Сотрудники Муйского лесхоза и лесничества, администрации района, члены совета депутатов, местные жители и коллективы организаций района объединили свои усилия, чтобы увековечить трудовой подвиг строителей Байкало-Амурской Магистрали.

Перед посадкой лесники провели инструктаж. Они показали, как правильно посадить саженец, чтобы деревце радовало взгляд местных жителей на протяжении долгих десятилетий. Также лесники напомнили жителям об особом противопожарном режиме и правилах поведения в лесу.

Вместе они высадили около 400 саженцев багульника, стланика, осины и ели.



К акции также присоединились студенты, школьники и даже детсадовцы.

- Когда жители облагораживают свой район – это приятно, а когда к ним присоединяются ещё и дети, это приятно вдвойне, - рассказывают лесники Муйского лесничества.

Во время посадки ребята смогли узнать о строителях БАМа и истории своего района. По итогам акции, ребята получили от лесников фирменные сказки-раскраски.

Помимо этого, ранее лесники Муйского лесхоза и лесничества помогли высадить аллеи выпускникам средней школы №1, облагородить территорию местным активистам ТОС «Синильга» и всем желающим местным жителям.



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