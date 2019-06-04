Администрация Читы обратится в прокуратуру из-за горячей воды

Причиной стало отключение горячей воды управляющей компанией в посёлке Антипиха



В Чите с 4 июня остановлена подача горячей воды УК «Читастройматериалы» — управляющей организацией АО «Силикатный завод» в жилые дома посёлка Антипиха. Уведомления об этом в администрацию города не поступало.



По соглашению, заключенному между администрацией Читы и руководством завода, подача горячей воды должна была осуществляться вплоть до 1 июля этого года. По имеющейся информации, в данное время на котельной имеется 2210 тонн угля. Этого запаса должно хватить на более чем 70 дней при суточном расходе 30 тонн в сутки. Данный уголь был закуплен АО «Силикатный завод». Доставка осуществлялась за счёт средств городского бюджета.



Власти города намерены отстаивать законные права людей, оставшихся без горячей воды, путём обращений в прокуратуру, к Федеральному инспектору, в МЧС и другие структуры, которые смогли бы повлиять на решение данной проблемы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Читы.

