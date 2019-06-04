Причиной стало отключение горячей воды управляющей компанией в посёлке Антипиха
В Чите с 4 июня остановлена подача горячей воды УК «Читастройматериалы» — управляющей организацией АО «Силикатный завод» в жилые дома посёлка Антипиха. Уведомления об этом в администрацию города не поступало.
По соглашению, заключенному между администрацией Читы и руководством завода, подача горячей воды должна была осуществляться вплоть до 1 июля этого года. По имеющейся информации, в данное время на котельной имеется 2210 тонн угля. Этого запаса должно хватить на более чем 70 дней при суточном расходе 30 тонн в сутки. Данный уголь был закуплен АО «Силикатный завод». Доставка осуществлялась за счёт средств городского бюджета.
Власти города намерены отстаивать законные права людей, оставшихся без горячей воды, путём обращений в прокуратуру, к Федеральному инспектору, в МЧС и другие структуры, которые смогли бы повлиять на решение данной проблемы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Читы.
Администрация Читы обратится в прокуратуру из-за горячей воды
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они получили бронзу на турнире «Будущее зависит от тебя» в Сочи
Начались спортивные игры СФО и ДФО среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Причиной стало отключение горячей воды управляющей компанией в посёлке Антипиха
Победителей ожидают памятные призы
В Москве состоялись Всероссийские соревнования и Кубок по киокусинкай
Он проведёт мастер-класс на Театральной площади
На чемпионате мира среди спортсменов с ПОДА она набрала 2037 очков, сделав 216 выстрелов
Однако круглосуточная работа по замене теплосетей на улице Трубачеева невозможна
Стрельба велась по появляющимся мишеням на дистанциях от 700 до 1,5 тысячи метров
С приходом тёплого времени года россияне начали интересоваться беговыми кроссовками
3 июня в Бурятии закончился переход на цифровое вещание 20 федеральных обязательных общедоступных телеканалов
Оно появилось в Кяхтинском районе
5 -6 июня в Улан-Удэ на территории промпарка пройдёт XVI Сибирская-Дальневосточная межрегиональная выставка племенных овец и коз
2 июня в Улан-Удэ прошли отборочные соревнования по мас-рестлингу
Известный актёр приехал в Улан-Удэ на гастроли