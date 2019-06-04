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В Бурятию приедет гуру в мире би-боинга

В Бурятию приедет гуру в мире би-боинга
Общество,  Фото:личная страница Ushanа
Он проведёт мастер-класс на Театральной площади

В Улан-Удэ приедет гуру в мире би-боинга со своим мастер-классом. B-Boy Ushan – участник новосибирской команды «DaFunkyStyle» уже почти 20 лет, победитель многочисленных чемпионатов России и за её пределами.

Мастер би-боинга приглашает абсолютно всех 5 июня в 11:00 на Театральную площадь. B-Boy Ushan поделится своим опытом и знаниями с каждым, кто готов испытать себя и попробовать сделать то, что возможно станет твоим образом жизни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики.
Улан-Удэ би-боинг мастер-класс брейк-данс молодежь
 
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