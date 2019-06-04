В Бурятию приедет гуру в мире би-боинга

Общество, Фото: личная страница Ushanа

Он проведёт мастер-класс на Театральной площади



В Улан-Удэ приедет гуру в мире би-боинга со своим мастер-классом. B-Boy Ushan – участник новосибирской команды «DaFunkyStyle» уже почти 20 лет, победитель многочисленных чемпионатов России и за её пределами.



Мастер би-боинга приглашает абсолютно всех 5 июня в 11:00 на Театральную площадь. B-Boy Ushan поделится своим опытом и знаниями с каждым, кто готов испытать себя и попробовать сделать то, что возможно станет твоим образом жизни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики.

