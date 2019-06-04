Читинские футболисты стали призёрами Всероссийских соревнований

Они получили бронзу на турнире «Будущее зависит от тебя» в Сочи



В Сочи завершился финал XV Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».



Футболисты Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, им. В.Н. Подгорбунского стали бронзовыми призёрами соревнований, предварительно выиграв региональный этап соревнований во Владивостоке. Семь спортсменов команды «Забайкалье» 2006-2007 г.р. в Сочи выступили весьма достойно, заняв третье место среди сильнейших команд страны, уступив победителю – команде из Республики Дагестан и серебряному призеру – команде из Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкалья.

